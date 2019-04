Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigação na Universidade do Algarve ajuda a travar o cancro

Equipa descobriu proteína que pode levar a novos tratamentos.

01:30

Uma equipa de investigadores do Centro de Investigação em Biomedicina da Universidade do Algarve participou na descoberta de uma proteína que pode levar a novos tratamentos contra diversos tumores.



A equipa, liderada por Patrícia Madureira, descobriu que a proteína anexina A2 desempenha um papel importante na regulação de uma das principais vias de sinalização celular - a via PI3K/AKT - envolvida no desenvolvimento e promoção de diversos tipos de tumores.