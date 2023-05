Investigada morte de bebé de 11 meses no Hospital de Portimão

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e a Entidade Reguladora da Saúde anunciaram que vão investigar, em cooperação, a morte de um bebé de 11 meses que aguardava transferência do Hospital de Portimão para a unidade de Cuidados Intensivos pediátricos de Faro.Esta unidade estava sem serviço de Pediatria e a ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrico estava inoperacional por falta de médico do hospital.A ambulância de transporte inter-hospitalar pediátrico de Lisboa também estava ocupada. Foi acionado helicóptero do INEM, mas o estado de saúde do bebé agravou-se e morreu horas depois.