Investigadora do Instituto de Medicina Molecular idealiza centro que junta cientistas e indústria

A diretora do Instituto de Medicina Molecular (IMM) divulgou hoje uma ideia que está a desenvolver, para a criação de um centro em que cientistas em parceria com a indústria tentam resolver problemas diários da sociedade.

Maria Mota apresentou hoje na conferência Ciência 2021 uma ideia, ainda embrionária, em que os cientistas poderiam ajudar na resolução de problemas através da colaboração estreita com o mundo empresarial.

O objetivo seria "criar um centro que esteja em ligação com todos os institutos de investigação de saúde no país e que faça a ligação entre a ciência e a indústria. Vamos identificar os problemas e encontrar as soluções, uma a uma", defendeu Maria Mota durante um debate sobre a relação entre a ciência e a economia.

O projeto foi divulgado durante o debate em que a investigadora Elvira Fortunato questionou os quatro convidados sobre como atingir as "ambiciosas metas" previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), lembrando que haverá "um nível de investimento nunca feito em Portugal".

Combater a burocracia foi apontado pelas duas oradoras portuguesas como um ponto essencial. A bióloga e presidente do IMM, Maria Mota, e a economista e administradora de empresas do setor têxtil, Isabel Furtado, contaram histórias recentes dos efeitos negativos da burocracia.

Isabel Furtado mostrou uma máscara de proteção pessoal contra a covid-19, produzida nas suas empresas e disse que "a máscara foi aprovada em Espanha, porque se fosse em Portugal, se calhar, ainda estaria à espera", alertando que a burocracia "faz com que se percam oportunidades".

Maria Mota deu como exemplo o processo de criação de testes de despistagem da covid-19 desenvolvido pelo IMM.

Até ao início da pandemia, "praticamente não existia" comunicação entre os investigadores do IMM e a equipa médica do Hospital Santa Maria, apesar de estarem a funcionar lado a lado, recordou a bióloga que trabalha no instituto desde 2005.

Em março, recebeu uma chamada de um responsável do hospital pedindo ajuda: "Havia casos covid e, com uma equipa de 62 pessoas, só tinham capacidade para testar seis médicos", contou Maria Mota.

Os investigadores começaram a trabalhar no projeto, contactaram empresas com quem já trabalhavam, e poucos dias depois tinham um novo teste PCR pronto a ser usado.

"Conseguíamos fazer 300 testes por dia sem qualquer problema e de repente o hospital não queria os testes. Fecharam-nos a porta dizendo que ´não era legal´, ´não era oficial´, numa altura em que não estávamos a pensar numa coisa nacional, mas sim em ajudar os nossos colegas", contou, considerando que "estas são as barreiras".

Perante a posição do hospital, Maria Mota decidiu contactar o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: "Manuel Heitor abriu-nos as portas", recordou, explicando que os testes do IMM, "muito mais baratos do que os existentes no mercado privado", foram analisados e autorizados pelo INSA em pouco tempo.

Maria Mota começou então a equacionar que "haveria outros problemas de simples solução" e nasceu a ideia de criar um centro que ligue ciência e industria.

Esse centro poderia tentar resolver problemas que Maria Mota já identificou: "Neste momento temos três problemas no serviço de saúde. A solução já existe. Um deles é ainda mais fácil que os testes covid, os outros dois são um pouco mais complexos", disse.

"Não é preciso inventar a roda. A roda está inventada, só é preciso pô-la a funcionar numa máquina que funcione", disse, lamentando que o maior problema seja "vencer as barreiras da burocracia".

A ideia foi corroborada por Guy Villax, presidente do Conselho Consultivo da Agência Nacional de Inovação, para quem "a burocracia é um pesadelo. A maioria dos cientistas passa grande parte do tempo a tratar de papelada".

A comunicação do que se passa dentro dos laboratórios é outra peça chave neste processo, defenderam os oradores.

Sobre a ligação entre a ciência e mercado e como "transformar conhecimento em valor económico", Guy Villax defendeu que os investigadores "não podem esconder-se nos laboratórios".

"Transformar conhecimento em dinheiro é algo inovador. Têm de sair do laboratório e ir ao mercado, até porque é o mercado que vos vai dizer quais são os problemas que têm e o vosso trabalho é encontrar soluções para o mercado. Não se escondam no laboratório. Há uma percentagem do vosso tempo em que têm de sair e falar com essas criaturas estranhas que são os clientes", disse.

Maria Mota prefere um modelo misto, em que haja cientistas preocupados em dar resposta às necessidades do mercado, mas também cientistas que possam estar nos laboratórios "a pensar nas suas ideias", sem a pressão do mercado.

"Queremos diversidade. Queremos pessoas que não querem saber do mercado, nem precisam dele. Queremos pessoas criativas porque, às vezes, essas pessoas criativas têm a resposta para uma necessidade do mercado", defendeu, sublinhando que então é o mercado que vai à procura da ciência.

