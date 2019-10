Investigadores acreditam que dentro de anos o cancro do colo do útero passará a ser "raro"

A Austrália pode vir a ser o primeiro país a erradicar o cancro do colo do útero dentro de 20 anos, revela um estudo publicado na semana passada no The Lancet Public Health.Os investigadores australianos estimam que nos próximos anos a doença poderá ser classificada como "cancro raro", se se continuar a seguir os bons resultados do programa nacional de prevenção, baseado nos modelos de vacinação e no cumprimento dos exames de rastreio.Até 2028 o cancro do colo do útero deverá afetar seis doentes em cada 100 mil. Para 2035 o grupo de investigadores prevê que a taxa caia para quatro novos casos em cada 100 mil.A Austrália foi um dos primeiros países a introduzir uma vacina para as mulheres contra o vírus sexualmente transmissível do Papiloma Humano (VPH), em 2007, um marco que foi alargado aos homens (já que estes podem ser transmissores do vírus).O cancro do colo do útero é causado por HPV de "alto risco" - uma infeção sexualmente transmissível que pode afetar os homens e as mulheres. Este é o quarto cancro mais comum no mundo, com uma taxa de mortalidade alta, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).O vírus tem mais de 200 estipes, sendo que um terço afeta os órgãos genitais. O risco aumenta a partir do início da vida sexual, mas o vírus não tem género, sexo ou idade podendo afetar qualquer pessoa.