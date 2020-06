Investigadores analisam genes resistentes à infeção pelo novo coronavírus

Investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S), no Porto, vão procurar marcadores genéticos em indivíduos do Norte do País para perceber o que os torna mais suscetíveis ou resistentes à infeção pelo novo coronavírus.Segundo a investigadora Luísa Pereira, a expectativa é, nos próximos seis meses, conseguir “identificar alguma variante genética que seja estatisticamente mais frequente no grupo de pessoas infetadas e o oposto”.