Situação "normalizada" após derrame de substância perigosa em laboratório da Faculdade de Ciências de Lisboa

Os investigadores que interromperam o trabalho devido ao derrame de uma substância perigosa num laboratório do edifício MAR da Faculdade de Ciências de Lisboa, esta sexta-feira evacuado, já retomaram o seu posto, segundo fonte da PSP.

Fonte da Direção Nacional da PSP explicou à Lusa, perto das 15h30, que a situação "já está normalizada e o perímetro levantado", adiantando que "não houve registo de feridos, nem danos".

"Os investigadores tiveram de sair do local devido ao incidente com o cloreto tóxico, que ao ser derramado levou à evacuação do local e à limpeza do mesmo, e posterior avaliação", referiu.