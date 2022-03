Investigadores do Instituto Superior de Engenharia do Porto desenvolveram um dispositivo colorimétrico em papel que, com recurso a uma gota de sangue, permite detetar "em poucos minutos" se o paciente tem determinado tipo de cancro de mama.Segundo a investigadora Mariana Pinto Sousa, o dispositivo surgiu da necessidade de "fazer o rastreio do cancro da mama em poucos minutos". Além de mais rápido, o novo método de diagnóstico tem ainda a vantagem de não ser invasivo.