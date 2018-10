Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigadores procuram diabéticos para testar benefícios da cerveja sem álcool

Procuram-se 30 voluntários (homens e mulheres) com diabetes mellitus tipo 2.

Por Lusa | 13:02

Uma equipa de investigadores está à procura de voluntários para participar num estudo clínico que pretende avaliar o efeito do consumo de cerveja sem álcool no perfil metabólico e no microbiota intestinal (bactérias intestinais) em pessoas com diabetes.



Para isso, os investigadores estão à procura de 30 voluntários (homens e mulheres) com diabetes mellitus tipo 2, com idades entre os 40 e 75 anos, não fumadores, que estejam dispostos a consumir uma cerveja sem álcool por dia, durante 12 semanas, refere esta quinta-feira o CINTESIS, em comunicado enviado à Lusa.



Este estudo é liderado por Conceição Calhau, investigadora e especialista em nutrição e metabolismo do CINTESIS -- Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde, sedeado no Porto.



"As pessoas com diabetes mellitus tipo 2 apresentam um conjunto de bactérias intestinais diferente da população saudável", afirma Conceição Calhau, que é também professora da NOVA Medical School, de Lisboa.



A investigadora explica que "a cerveja é uma bebida fermentada, à base de cereais, rica em compostos que poderão exercer um efeito benéfico nas bactérias intestinais, e assim, ter um impacto positivo na saúde".



Porém, "a evidência científica sobre os efeitos do consumo de cerveja no metabolismo e no microbiota intestinal é escassa, mais ainda no contexto da diabetes", acrescenta a especialista.



As cervejas para o estudo serão fornecidas pela equipa de investigação e os participantes serão avaliados por profissionais de saúde (endocrinologista e nutricionista) ao longo das semanas do estudo.



Serão ainda efetuadas análises de sangue, urina e fezes no início, a meio e no final do estudo clínico, sendo que a informação desses exames será facultada aos voluntários.



O estudo clínico decorrerá em Lisboa, nas instalações da NOVA Medical School/Faculdade de Ciências Médicas. Os interessados em colaborar poderão inscrever-se através do e-mail diabeer@nms.unl.pt ou do número de telemóvel 918?482 491.



Este é já o segundo estudo clínico que a equipa de investigação do CINTESIS e da NOVA realizam em torno do tema cerveja e saúde. Em março a equipa recrutou dezenas de voluntários para um estudo similar, mas que pretendia aferir os efeitos do consumo moderado de cerveja com álcool e sem álcool, em diferentes parâmetros clínicos, em indivíduos saudáveis.