Investimento de 154 mil euros para ampliar Maternidade em Penafiel

Com cerca de 2500 nascimentos por ano, o Hospital Padre Américo, em Penafiel, vai ampliar a Maternidade. Trata-se de uma empreitada que está orçamentada em 154 mil euros e que irá dar melhores condições às mães e aos bebés. As obras já arrancaram no piso 6 e deverão estar concluídas até ao final do ano.Em comunicado, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) explica que esta intervenção irá "garantir instalações mais modernas no internamento e uma hotelaria mais agradável". O presidente do Conselho de Administração, Carlos Alberto Silva, refere ainda que as obras vão significar uma "ampliação física e a renovação das enfermarias" do Hospital Padre Américo."Com estas melhorias nas instalações, o conforto e a privacidade que vamos poder proporcionar às mães e aos bebés serão significativamente melhores. Estas obras vão reforçar ainda mais o argumento de que a Maternidade do Hospital Padre Américo é mesmo o local certo para que as mães venham dar à luz os seus filhos", adianta, através do mesmo comunicado, Carlos Alberto Silva.Este projeto de ampliação da Maternidade irá ainda permitir uma gestão mais eficaz das camas, libertando mais espaços para apoiar outros serviços, nomeadamente cirurgias e internamentos de doentes.Entretanto, foi também ontem anunciado que o Hospital Padre Américo - que dá assistência a um território com mais de meio milhão de habitantes - anunciou que irá, a partir de hoje, instalar uma estrutura modular junto à Urgência, que se insere no plano de contingência para resposta a uma segunda vaga da Covid-19.