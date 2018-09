Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investimento de 2 milhões de euros garante ano letivo a mais de 3 mil alunos

Dinheiro será gasto em apoios sociais, promoção do sucesso escolar e projetos educativos.

A Câmara de Viana do Castelo vai investir, no ano letivo 2018/19, dois milhões de euros em apoios sociais, promoção do sucesso escolar e projetos educativos a mais de 3.000 alunos do concelho, informou esta quarta-feira aquela autarquia.



De acordo com os dados avançados pelo município, a propósito do início, esta quarta-feira assinalado, do novo ano escolar, daquele montante, 800 mil euros irão assegurar os transportes escolares.



A abertura do ano letivo foi realizada na freguesia de Barroselas, onde, esta semana, teve início a requalificação da escola EB 2.3/S, num investimento de mais de 1,9 milhões de euros.



Reclamada desde 2011, aquela intervenção tem um prazo de execução de 15 meses, abrangendo 29 salas que acolhem 494 alunos.



O investimento "é cofinanciado pelo programa Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), que irá contribuir com um valor de cerca de 800 mil euros, cabendo à Câmara suportar a verba restante".



No investimento global destinado pela autarquia para o novo ano letivo estão incluídos "os auxílios sociais para os alunos do primeiro ciclo e jardins-de-infância. O montante ronda os 270 mil euros e abrange cerca de 1.300 crianças.



Já as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), envolvem 630 alunos, num investimento de 206 mil euros.



Na nota enviada, a Câmara de Viana do Castelo adiantou ter destinado 300 mil euros para a continuidade do projeto "School4All" que, no ano letivo anterior, "combateu o insucesso escolar junto de 8.125 alunos, apostando na música, nas ciências e no apoio social".



Segundo a autarquia, "os projetos educativos em curso, no presente ano letivo, vão chegar a 3.000 alunos, num investimento de 300 mil euros, envolvendo projetos variados, como Náutica nas Escolas, Rede Municipal de Ciência, Atletismo nas Escolas, patinagem e natação".