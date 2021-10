Investimento de mais de meio milhão de euros na urgência do hospital de Leiria

O Centro Hospitalar de Leiria anunciou esta sexta-feira que vai investir mais de meio milhão de euros na expansão e remodelação integral da Urgência Geral do Hospital de Santo André, unidade de Leiria daquela entidade.

Esta intervenção, que já estava prevista no Projeto Estratégico do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) 2018-2022, tem um valor base de 670 mil euros, com um período de execução previsto de seis meses e o concurso público encontra-se aberto até dia 14 de outubro, adianta uma nota de imprensa.

A intervenção tem como prioridades a segurança do doente e dos profissionais, a eficiência operacional e a garantia da qualidade dos cuidados prestados, assegura o mesmo comunicado.

"Nesta fase ainda de pandemia e preparando o pós-pandemia, o novo espaço constituirá, no imediato, uma zona de atendimento para a patologia respiratória, concentrando o Serviço de Urgência Geral (SUG), que neste momento está disperso em SUG, e Área Dedicada a Doentes com Suspeita de Infeção Respiratória Aguda (ADR-SU)", esclarece o presidente do Conselho de Administração do CHL, Licínio de Carvalho, citado na nota de imprensa.

O dirigente considerou que é "importante rentabilizar as equipas, aproximando a ADR-SU ao Serviço de Urgência Geral, e possibilitando assim a libertação de espaço físico, para recuperar e reforçar a resposta noutras áreas médicas, afetadas com a pandemia e com algumas medidas implementadas no CHL".

Além do Hospital de Santo André, o CHL integra os hospitais de Alcobaça - Bernardino Lopes de Oliveira e Distrital de Pombal e tem como área de influência cerca de 400 mil habitantes.