Investimento publicitário atingiu 587 mil euros em 2018 e imprensa recebeu 5,1%

O investimento publicitário em Portugal aproximou-se dos 587 mil euros em 2018 e a imprensa foi, entre todos os meios, o que registou o segundo menor montante (5,1%) deste total, segundo um estudo do Observatório da Comunicação (OberCom).

De acordo com o estudo "Impacto do 'branding' e conteúdos patrocinados no jornalismo", em 2018, o investimento publicitário em Portugal fixou-se em 586.666 euros, mais do que os 570.786 euros registados no ano anterior.

No entanto, este valor esteve longe do montante máximo de 806.536 euros atingidos em 2007, considerando o período compreendido entre 2002 e 2018.

Neste intervalo, o valor mais baixo, por sua vez, foi registado em 2013 (463.273 euros).

Em 2018, a imprensa "concentrou a segunda menor fatia" do total do investimento, com 5,1%, apenas à frente do cinema (0,3%).

No sentido inverso ficou a televisão com 53%, seguida pela internet com mais de 22%.

"Tendo em conta a maior constância do investimento publicitário em setores como a rádio, o 'outdoor' e o cinema, poder-se-á considerar que a imprensa perdeu sobretudo investimento publicitário para a internet, onde a variação de investimento [...] é inversamente proporcional", apontou.

O OberCom é uma associação sem fins lucrativos, cujo trabalho está centrado na análise do mundo digital e dos media.