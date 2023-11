Em Sines, as opiniões dividem-se sobre as vantagens da criação do centro de dados (Data Center) e da exploração do hidrogénio verde.Os movimentos de cidadãos são críticos dos investimentos, enquanto a população vê com expectativa os projetos previstos. Já os autarcas temem uma retração, nomeadamente na área do hidrogénio verde.“Os investimentos são bem-vindos, desde que não prejudiquem a saúde”, diz Luís Amador, proprietário de um café. O autarca António Brás teme os adiamentos nos investimentos previstos.