"Investimentos já deviam ter sido feitos": Presidente da Câmara de Lagos sobre o impacto da seca no Algarve

Mostrou-se crítico em relação ao pedido do Governo para aumentar a tarifa da água no concelho de Lagos para fazer face à seca. Porquê?Decidimos [Lagos, Aljezur e Vila do Bispo] não aumentar a tarifa da água dos municípios porque não é esta medida que vai fazer frente à falta de água. São medidas que só seriam suficientes se fossem aplicadas no País todo. Não vamos estar a penalizar os consumos domésticos até porque Lagos já tem vindo a implementar algumas medidas.- Com a poupança de água e alguns cortes estratégicos já temos reduções do consumo de água de 10 por cento quando comparado com 2019, altura em que não havia pandemia.- Há investimentos que já deveriam ter sido feitos há algum tempo, nomeadamente em centrais de dessalinização da água - cujos projetos no Algarve ainda estão em estudo de impacto ambiental - e o aproveitamento de águas das ETAR na rega da agricultura.