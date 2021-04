Ionic Hawk, o navio mercante de 180 metros que embateu contra a Ponte 25 de Abril em Lisboa

O navio mercante Ionic Hawk entrou nos 'radares' dos portugueses esta quarta-feira quando a embarcação de 180 metros de comprimento embateu contra um dos pilares da Ponte 25 de Abril em Lisboa.O navio especializado em transporte de mercadorias a granel colidiu contra um pilar da Ponte 25 de Abril o que levou a uma vistoria tanto na estrutura da ponte como no navio.O Ionic Hawk, com bandeira das Ilhas Marshall, foi construído em 2012 e tem 180 metros de comprimento. No último ano, realizou viagens entre a América do Sul, África e Europa. O navio mercante tinha saído de Santos, no Brasil, com destino a Casablanca em Marrocos, antes de seguir viagem para Lisboa no passado dia 30 de março.Na ligação entre Marrocos e Lisboa, o Ionic Hawk estaria a transportar mercadorias agrícolas, segundo sites especializados em embarcações.