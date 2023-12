IPMA prevê natal na Madeira com céu muito nublado e alguma chuva

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros no arquipélago da Madeira no período de Natal, indicou hoje a instituição.

"Até dia 24 [domingo], preveem-se períodos de céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial durante a tarde de dia 24, quando poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada", refere o IPMA em comunicado.

Já a partir do dia de Natal, o céu apresentar-se-á, em geral pouco nublado e não deverá ocorrer precipitação, sendo que o vento soprará, em geral fraco do quadrante leste.

No geral, entre hoje e terça-feira o estado do tempo no arquipélago da Madeira vai ser influenciado por um anticiclone, localizado a nordeste dos Açores e estendendo-se para a parte norte da Península Ibérica, e por uma depressão em altitude centrada a sueste do referido arquipélago.

A temperatura máxima na região da Madeira deverá registar valores entre 16 e 22°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 9 e 12°C.

Já a temperatura mínima deverá registar, de um modo geral, valores entre 12 e 18°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 2 e 5°C.

De acordo com a previsão do IPMA, a agitação marítima será mais intensa na costa norte, com ondas de norte/nordeste com dois a 2,5 metros, prevendo-se que diminua gradualmente para uma altura significativa inferior a dois metros a partir de sábado.