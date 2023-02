IPO de Lisboa gasta em média 175 mil euros em medicamentos por dia

Mais de 175 mil euros é a despesa média diária com medicamentos no IPO de Lisboa, que totalizou cerca de 64 milhões de euros em 2022, representando um "peso bastante grande" no orçamento da instituição, segundo a presidente da instituição.

Em entrevista à agência Lusa, a presidente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Eva Falcão, afirmou que a despesa com medicamentos continua a ter "um peso bastante grande no IPO" e que o seu crescimento "tem que ser o mais controlado possível".

Em 2019, a rubrica com medicamentos representou 46 milhões de euros, valor que subiu para 53 milhões em 2020 e para 64 milhões de euros no ano passado.