IPO proíbe fumar no exterior do hospital

Norma criada pela administração entrou em vigor a 30 de maio.

Por Francisca Genésio | 09:10

Desde o dia 30 de maio que doentes, familiares, visitantes ou até mesmo profissionais de saúde são obrigados a deixar o cigarro à porta do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa.



Em causa está uma norma, criada pelo Conselho de Administração do hospital, que proíbe qualquer pessoa de fumar em todos os edifícios e espaços exteriores da unidade hospitalar. A medida abrange os cigarros tradicionais, eletrónicos e os novos produtos de tabaco sem combustão.



"Em apenas dois dias recebemos cerca de 10 denúncias dos profissionais de saúde contra esta nova lei", revelou ao Correio da Manhã Paulo de Carvalho, presidente do Sindicato Independente dos Técnicos Auxiliares de Saúde (SITAS), alertando que "tal proibição não encontra qualquer fundamento legal".



De acordo com a lei, "é proibido fumar (...) nos estabelecimentos onde sejam prestados cuidados de saúde", no entanto, "é admitido fumar nas áreas ao ar livre".



Ao CM, fonte oficial do IPO de Lisboa disse que para já não estão estipuladas "quaisquer penalizações" a quem desrespeite a medida mas, "caso venham a existir muitos prevaricadores", a situação será novamente analisada.



Segundo o IPO, o objetivo da norma passa pela promoção de um ambiente livre de tabaco em todo o perímetro, bem como proteger os não fumadores.