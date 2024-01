Irá Jorge Jesus ao Martim Moniz? Opinião

"Há uns dias, o mesmo Jorge Jesus foi entrevistado à chegada ao aeroporto de Lisboa, se não me engano. Com os microfones apontados para si, Jesus queixou-se do País, deste Portugal que já não é o seu Portugal: cheio de gente que vem de fora, enfim, um ninho de desespero e de insegurança, um lugar caótico, presumivelmente distante, muito distante a nível civilizacional, do paraíso progressista que é a Arábia Saudita, onde Jesus treina a equipa de futebol do Al-Hilal.

E o que me causa estranheza é o seguinte: roubado pelos banqueiros em 2008, Jorge Jesus queixa-se agora, em 2024, da insegurança no País. Hoje, que vive e trabalha, emigrado, ganhando por mês uma quantidade tão obscena de dinheiro que decerto aquelas poupanças que depositou nas mãos do falecido João Rendeiro lhe hão de parecer trocos, ninharias. Jorge Jesus, que vem da Amadora, o mesmo Jorge Jesus que partilhou ruas e praças, bairros e cafés com gente vinda de toda a parte e especialmente dos países africanos que já foram, em tempos que muitos recordam com saudade, províncias ultramarinas do império português. Ou seja, quando pessoas de bem, brancas, formadas e engravatadas lhe deram cabo das poupanças ficou aborrecido, mas entretanto parece ter esquecido; agora que, apesar de rico e emigrado, chega cá e se depara com gente vinda de outros sítios, desconfia, não reconhece o País, sente-se inseguro, receia que lhe vão ao bolso."



