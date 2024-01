O irmão do bebé diagnosticado com sarampo testou positivo à doença. Segundo apurou o, a criança foi vacinada pós-exposição e tem um forma ligeira da doença.Os dois irmãos, de sete anos e 20 meses, são filhos de portugueses emigrados no Reino Unido e não estavam vacinados . Vivem temporariamente no concelho de Sintra.sabe ainda que houve outro caso suspeito, de uma senhora francesa, que não se confirmou. Os casos não estavam relacionados.