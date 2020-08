Irmãos juntos na Nazaré 55 anos depois

Dois irmãos franceses conheceram-se em Portugal depois de terem sabido da existência um do outro, casualmente, através do Facebook. Têm nome parecido, semelhanças físicas e 12 anos de diferença.Nasceram em França, a 400 quilómetros um do outro. Partilham o mesmo pai, a mãe é que não. Gérard Vautier tem 67 anos e vive na Nazaré.Com um nome quase idêntico, Gérald Vautier, o seu irmão, tem 55 anos e reside na Bélgica.Foi a esposa do mais novo que no Facebook recebeu uma sugestão automática de amizade e ficou espantada ao ver a foto e o nome. Apercebeu-se de que havia ligação familiar e estabeleceu contacto.