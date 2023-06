Três irmãos viram reconhecido o direito a 118 mil euros em Certificados de Aforro, 19 anos após a morte do pai, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça.



Termina, assim, uma batalha jurídica de três anos. Esclarece o Supremo que “o termo inicial de contagem do prazo de prescrição de dez anos do direito a pedir o reembolso ou transmissão de certificados de aforro de que era titular o falecido ocorre na data do conhecimento pelos herdeiros da existência dos certificados”.









