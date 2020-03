IRS de trabalhadores alivia tesouraria das empresas durante estado de emergência

O Governo vai permitir que as empresas não entreguem aos cofres do Estado o IRS retido mensalmente no salário dos trabalhadores, anunciou o primeiro-ministro na sexta-feira à noite. A ideia é permitir que os valores sirvam de ‘almofada’ de liquidez na tesouraria das empresas, apurou o CM. As medidas que regulam o estado de emergência entraram em vigor este domingo à meia-noite e prolongam-se por 15 dias.

