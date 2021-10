A Câmara de Oeiras confirmou ter contratado uma empresa para investigar “distorções da realidade” sobre o município espalhadas nas redes sociais. A firma é a Jupiter Wisdom, dirigida por Jorge Silva Carvalho, antigo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, e por um inspetor da PJ em licença sem vencimento. O contrato com a duração de um ano, celebrado a 30 de agosto, prevê o pagamento de 39 mil euros, segundo a SIC.





A autarquia garante que a desinformação nas redes sociais causa “danos de reputação ao município”. Fonte oficial diz aoque o município caiu em rankings sobre capacidade de atrair negócios, apesar de “estar em construção, no concelho, o maior complexo de escritórios do País, o World Trade Center”.

A Câmara considera que “a contratação de uma empresa especializada que conta, nos seus quadros, com altos quadros da administração na área da ‘inteligência’ e investigação só pode constituir uma mais-valia para o município”.





A coligação Evoluir Oeiras (BE, Livre, Volt) vê com “perplexidade” este contrato “com fins dúbios” e promete “averiguar implicações no âmbito do direito à privacidade dos cidadãos”. Jorge Silva Carvalho foi condenado, em 2016, a quatro anos e meio de pena suspensa por acesso ilegítimo a dados telefónicos do ex-jornalista do ‘Público’ Nuno Simas.