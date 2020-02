Isaura, compositora de 'O Jardim' que venceu o Festival da Canção 2018, luta contra cancro da mama

A cantora explica que fez a publicação "por três razões". "Vou tentar explicar-me o mais brevemente possível. 1) Porque é possível que nos próximos meses não seja tão expedita e desenvencilhada como de habitual - há muitas coisas a fazer agora - cuidar de mim teve, obrigatoriamente, que levar a taça para casa e chegar ao topo da lista. Se estiver em falha A cantora Isaura, compositora e produtora da música 'O Jardim', tema vencedor do Festival da Canção 2018, interpretado por Cláudia Pascoal, anunciou esta terça-feira que tem cancro da mama.A cantora explica que fez a publicação "por três razões". "Vou tentar explicar-me o mais brevemente possível. 1) Porque é possível que nos próximos meses não seja tão expedita e desenvencilhada como de habitual - há muitas coisas a fazer agora - cuidar de mim teve, obrigatoriamente, que levar a taça para casa e chegar ao topo da lista. Se estiver em falha

com alguém em matérias de trabalho aproveito para pedir desculpa e prometer que nada está esquecido; eu continuo aqui, pronta para fazer coisas, é só um ritmo novo! 2) Porque quando fui diagnosticada as primeiras pessoas com quem quis falar foram pessoas que tinham vivido isto muito recentemente e que eu sentia ter acompanhado. Como elas foram partilhando o que se estava a passar nas suas redes sociais também eu fui sentido cada vitória e a palavra cancro foi encolhendo e ocupando menos espaço. Partilharmo-nos vulneráveis é difícil mas é tão importante. Há demasiadas burocracias e coisas a decidir num curto espaço de tempo enquanto se tenta assimilar tudo o que alguém desbobinou à nossa frente; graças a elas senti-me mais amparada e soube o que fazer com mais certezas. O que me leva à razão número três. 3) Também eu espero poder ajudar alguém que precise. Há qualquer coisa que muda dentro de nós no segundo em que somos confrontados com um cenário destes; acho que percebemos melhor a palavra amizade e ficamos mais abertos ao mundo", enumera.



Antes de terminar a publicação, a compositora quis ainda relembrar os fãs que "o diagnóstico atempado do cancro da mama é mais eficaz a cada dia que passa e nós só temos de fazer a nossa parte". "Não se esqueçam e não tenham medo de fazer a palpação: porque não vão encontrar nada!, e se encontrarem é para tratar o mais rapidamente possível! Quanto ao meu: estou pronta para dar cabo dele", pode ler-se.