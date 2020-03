ISCE Douro em Penafiel suspendeu aulas presenciais por duas semanas devido ao coronavírus

O Instituto Superior de Ciência Educativas (ISCE) Douro, sediado em Penafiel, decidiu suspender as aulas presenciais durante duas semanas, no âmbito das medidas preventivas do novo coronavírus, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, refere-se que a decisão decorre das "diretrizes da Direção Geral de Saúde (DGS)e por forma a atuar preventivamente no que ao bem-estar dos seus estudantes diz respeito".

Naquele estabelecimento de ensino superior privado estudam cerca de 250 alunos.

A medida vai vigorar até 23 de março e, até essa data, o ISCE Douro, "aproveitando a sua capacidade tecnológica instalada, irá apenas ministrar aulas à distância, bem como as respetivas tutorias".

No comunicado assinala-se não se ter "conhecimento de qualquer caso de contaminação no seio da comunidade académica do ISCE Douro com o Covid-19", mas recorda-se que "a propagação tem tido especial impacto na região do Tâmega e Sousa [Lousada e Felgueiras]".

"Esta medida tem como principal objetivo garantir a segurança de toda a comunidade académica do ISCE Douro e tem efeitos imediatos", conclui o instituto na nota informativa.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 463 mortos e mais de 9.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

A quarentena imposta pelo governo italiano ao Norte do país foi alargada hoje a toda a Itália.

Portugal regista 39 casos confirmados de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

A DGS comunicou também que em Portugal se atingiu um total de 339 casos suspeitos desde o início da epidemia, 67 dos quais ainda a aguardar resultados laboratoriais.

Face ao aumento de casos, o Governo ordenou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados alguns estabelecimentos de ensino, sobretudo no Norte do país, assim como ginásios, bibliotecas, piscinas e cinemas.

Os residentes nos concelhos Felgueiras e Lousada, do distrito do Porto, foram aconselhados a evitar deslocações desnecessárias.

APM // JAP

Lusa/fim