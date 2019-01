ISCSP nega prémio à melhor aluna  

Merícia Teles denuncia recusa do instituto da Universidade de Lisboa em entregar-lhe prémio de 2 mil euros. Presidente diz que estudante "não reúne todos os requisitos".

Por Bernardo Esteves | 21:41

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa recusou entregar o prémio de mérito, no valor de cerca de 2 mil euros, à melhor aluna do curso de Ciências da Comunicação, Merícia Teles, que denunciou o caso nas redes sociais.



"Após ter esgotado todas as vias legais de ação (desde novembro), resta-me expor este caso publicamente. É um manifesto contra uma instituição - o ISCSP - à qual dediquei três anos de esforço e trabalho. Faculdade onde fui verdadeiramente feliz, mas que no final não só me recusou conceder-me um prémio de mérito, mas também me recusou uma menção honrosa ou qualquer outro documento a dignificar a minha prestação académica", diz a estudante, num vídeo que já levava mais de 10 mil visualizações.





Merícia garante que cumpriu o regulamento do prémio, que obriga a solicitar o Diploma de Registo e a Certidão de Conclusão do curso até ao final de setembro. Mas a aluna admite que só pagou em outubro os emolumentos exigidos. Terá sido por esse motivo que o prémio acabou por ser atribuído ao segundo melhor aluno do curso em termos de média.

O caso levou esta quarta-feira o presidente do ISCSP, Manuel Meirinho, a publicar um comunicado na página oficial da instituição de ensino superior. No documento, Manuel Meirinho nunca revela qual o motivo para a aluna ter sido excluída, afirmando apenas que "não reúne todos os requisitos exigidos procedimentalmente para o efeito". Garante ainda que Merícia Teles admitiu, numa comunicação que lhe enviou, que não cumpriu o regulamento na íntegra.

Segundo Meirinho, a aluna recorreu ainda ao Provedor do Estudante da Universidade de Lisboa, Bruno de Sousa, tendo este respondido à aluna que o regulamento foi cumprido. O presidente do ISCSP "repudia veementemente" a denúncia da aluna e admite mesmo uma ação judicial contra a estudante por "atentado ao bom nome da instituição".

O prémio de mérito é atribuído numa parceria com a Caixa Geral de Depósitos e equivale a dois terços do valor pago em propinas ao longo do curso, ou seja, um de cerca de 2 mil euros.