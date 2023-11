ISCTE inaugura novo centro de investigação com a presença de António Costa

O ISCTE vai apresentar três projetos de transferência de tecnologia e de investigação interdisciplinar na inauguração de um novo centro.A inauguração do "ISCTE - Conhecimento e Inovação" ocorre durante a manhã da próxima segunda-feira e contará com a presença do primeiro-ministro, António Costa, das ministras da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Coesão, Ana Abrunhosa, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.Dois dos projetos apresentados são programas de investigação que têm como objetivo revolucionar a partilha de dados de saúde na Europa. Outro programa de investigação visa combater o discurso de ódio online.O edifício do novo centro parte de um projeto de arquitetura coordenada por Bernardo Pizarro Miranda, arquiteto e professor do Iscte. O valor do investimenro aproxima-se dos 19,5 milhões de euros e foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.