Isolamento de turmas no estado de calamidade foi inconstitucional

Depois de ter sido anunciado que a partir de 1 de dezembro de 2021 Portugal continental passaria a estado de calamidade, com novas medidas de contenção da pandemia contra a Covid-19, duas turmas da Amadora e Torres Vedras violaram a Constituição quando foram erradamente obrigadas a isolar-se.



De acordo com o jornal Público desta quinta-feira, os casos foram reportados e analisados pelo Tribunal Constitucional que esclareceram a importância da compreensão do direito consitucional consagrado à liberdade, de forma a que, perante a inexistência de um quadro constitucional específico a situações de crise sanitária, estas situações desapareçam.