Isolamento devido ao coronavírus faz disparar procura por jogos de tabuleiro na região do Porto

A venda de jogos de tabuleiro na região do Porto aumentou exponencialmente nas grandes superfícies desde o início de março, assim que parte da população decidiu ficar em casa devido à covid-19, sendo o Monopólio um dos mais procurados.

O início do mês trouxe uma nova realidade às famílias portuguesas que, em simultâneo, viram somar-se ao encerramento das escolas, como forma de combate à propagação do novo coronavírus, a possibilidade de parte do agregado familiar ficar em casa a tratar dos filhos menores.

Também seguindo as recomendações para que se cumpra um isolamento social, as horas de ócio dentro de portas podem passar por envolver a família nos jogos lúdicos, por oposição à "solidão" de quem joga no computador ou no telemóvel.

A Lusa contactou quatro grandes superfícies instaladas na região do Porto e confirmou que a procura se intensificou assim que foram conhecidas as medidas de contenção avançadas pelo Governo, registando-se um aumento nas vendas nos primeiros 20 dias de março, relativamente à procura registada em igual período de fevereiro.

O grupo Auchan avançou à Lusa registar um "crescimento de 267% no volume de vendas de jogos de tabuleiro", sendo que a procura aconteceu "em formato 'online' e em loja".

Segundo a fonte do grupo Auchan, os jogos mais procurados foram o "Monopólio, Uno e Party&co".

As lojas da FNAC foram também muito procuradas nesta demanda pela aquisição de jogos de tabuleiro, tendo o diretor comercial da empresa, Pedro Falé, informado a Lusa que, "entre 07 e 18 março, as lojas FNAC da região Norte venderam mais 12% destes produtos, tendo-se registado no dia 17 um pico de crescimento de 70%".

Essencialmente "comprados 'online'", nas quatro lojas que tem distribuídas pela região do Porto, os três jogos que mais se venderam nestes dias foram o "Catan (Devir), Sushi Go (Devir) e Monopoly Electronic Bank (Hasbro)", acrescentou.

Da parte da Sonae MC, chegaram números de vendas nas lojas Worten e da cadeira de hipermercados Continente, "cifrando-se o aumento em 50%", mas sem especificar quais os jogos mais procurados.

O El Corte Inglês elencou à Lusa que "Lego, o Monopólio e o Trivial" foram os produtos mais vendidos desde o início de março, mas sem avançar os números correspondentes.

Atenta ao fenómeno está a MEBO Games, empresa que "desde 2010 cria e divulga em Portugal e no estrangeiro jogos de tabuleiro e puzzles", que lançou uma promoção de 20%, que se prolongará pelo mês de abril, na compra de certos jogos 'online' através da sua página na Internet.

