Isolamento instalado em espaços de lazer na Covilhã e Fundão

"À espera do melhor, mas preparados para o pior". As palavras são de Joaquim Matias, coordenador municipal da Proteção Civil na Covilhã e refletem a atitude com que o município está a encarar o surto de Covid-19.No concelho há apenas cinco casos positivos identificados, mas as entidades têm já 16 centros de isolamento montados em pavilhões desportivos e outros espaços de lazer.Há 310 camas disponíveis para infetados ou pessoas a precisar de isolamento. "Há 1950 utentes e 850 colaboradores nos lares do concelho e temos de estar preparados e agir de imediato", afirma o responsável.No vizinho concelho do Fundão, onde há apenas dois casos, o município tem quatro centros de isolamento equipados com camas e aquecimento para 120 pessoas.