"Isolamento não é esquecimento"

Vivemos tempos de isolamento, mas nunca de esquecimento ou abandono. Prova disso é a forma como muitas IPSS e associações se têm adaptado às novas condições que esta pandemia de coronavírus trouxe aos nossos dias, com a maioria dos idosos e doentes de risco confinados às suas habitações.



Em Viseu, há todos os dias um grupo de funcionários da Associação Cultural Recreativa e Social de Pascoal, que na impossibilidade de assistir os utentes no centro de dia, saem à rua munidos das várias medidas de proteção, para o fazer ao domícilio.

"Estamos a funcionar com 'equipas espelho'. De 15 em 15 dias, os nossos funcionários alternam entre o trabalho no terreno e o isolamento em casa. Todos os serviços de centro de dia passaram a ser feitos ao domícilio, nomeadamente ao nível da higiene pessoal, da medicação, de cuidados básicos de saúde, entre outros", explica Inês Pina, diretora técnica desta IPSS, ao CM.



Muitas vezes, a visita diária tem apenas como único propósito ser uma "mão amiga" para os idosos que vivem sozinhos e isolados da família. "Nalguns casos temos de ir quatro a cinco vezes à mesma casa, porque são pessoas que já têm uma certa idade e cujas famílias estão no estrangeiro e por isso temos de ir vigiando para perceber se está tudo bem com eles", revela ainda.

Os utentes aplaudem a iniciativa e apesar de entristecidos pelas circunstâncias forçadas que a todos obriga a abdicar do convívio a que já vinham habituados, olham para estas medidas com esperança e com a certeza de que em breve "vai ficar tudo bem".



