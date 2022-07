Isolamento por Covid-19 desce para cinco dias

O período de isolamento por Covid-19 vai passar de sete para cinco dias e vai deixar de ser exigido o certificado digital para entrar no nosso país. O anúncio destas alterações foi feito, esta quinta-feira, pela ministra da Presidência após o Conselho de Ministros.De acordo com Mariana Vieira da Silva, a situação de alerta devido à pandemia vai manter-se até ao final de julho. Nos próximos dias haverá novidades, mantendo-se para já as regras do uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, hospitais, lares de idosos e farmácias. Também é recomendada a utilização de máscara quando há contacto com pessoas mais vulneráveis.Entretanto, o Governo estendeu o prazo de comparticipação de testes rápidos de antigénio de uso profissional prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde até ao final do mês de julho.O Conselho de Ministros aprovou também a alteração de um conjunto de medidas cujo prazo de vigência terminaria esta quinta-feira, nomeadamente, o alargamento, até 30 de setembro, do regime da atribuição do subsídio de doença nas situações de doença por Covid-19.A ministra da Presidência anunciou ainda que os alunos do primeiro ciclo não vão ter de devolver os manuais escolares no final deste ano letivo. A devolução dos livros será retomada no próximo ano letivo.