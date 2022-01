Israel afirma que quarta dose da vacina aumenta anticorpos quase cinco vezes

O primeiro-ministro israelita, Naftali Benet, assinalou esta segunda-feira que a quarta dose da vacina contra o coronavírus aumenta quase cinco vezes o número de anticorpos no sangue após uma semana, segundo dados preliminares de um estudo ainda não divulgado.

"O estudo inicial relacionado com a quarta dose demonstra que, aproximadamente uma semana após ser recebida, verifica-se um aumento de quase cinco vezes do número de anticorpos no sangue", indicou Benet durante uma visita ao Centro médico Sheba, responsável pela investigação.

"Pelo que parece, obterá um nível de proteção muito superior com a quarta vacina, quer em relação à infeção e contágio, quer em relação à morbilidade severa", acrescentou, para concluir ser "muito provável que a vacina funcione".