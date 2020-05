"Isto é como uma bola de neve": Gerente de restaurante sobre impacto da pandemia de coronavírus

O setor da restauração já tem dia para voltar à normalidade. Ou quase. O primeiro-ministro anunciou que os bares e os restaurantes vão poder voltar a abrir portas no próximo dia 18, pois até lá continuam como agora: em serviço de take-away. Em Fornos, Coimbra, Nelson Santos, gerente do Restaurante Santos, diz que não lhe tem sido fácil manter o negócio a funcionar."A nossa casa não é vocacionada para o take-away", admite. "Há outras casas com esse tipo de ADN, mas não é o nosso, e não é de um dia para o outro que se muda", acrescenta. Mas para Nelson Santos, não há dúvidas: entre estar fechado e responder aos pedidos dos clientes através do take-away, prefere a segunda opção. Até porque, garante, "estar em casa não é bom para ninguém" e "é preciso estar ocupado" e ter "a mente focada no trabalho".A contar os dias para a reabertura do seu espaço, sabe que os dias que aí vêm não vão ser fáceis para ninguém. Porque ditam as regras da Direção-Geral da Saúde que os restaurantes passarão a estar limitados a 50% da lotação habitual em tempo pré-Covid-19.Embora considere que as "medidas são razoáveis" – sobretudo desde que ficou para trás a ideia de medir a temperatura dos clientes à entrada do restaurante –, Nelson Santos alerta para "o efeito de bola de neve que isto tudo vai ter". "Reduzir a capacidade dos restaurantes é complicado. Há muitos que têm 30 ou 40 lugares, e cinco ou seis funcionários. Ora, se vão reduzir para 20 pessoas, não precisam de tanta gente a trabalhar", conclui o empresário.

