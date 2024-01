O anexo é de pequenas dimensões. Fica por baixo da casa dos pais de Liliana Rafael, de 35 anos, em pleno coração da cidade de Valongo, nos arredores do Porto. No local dormem 8 pessoas – entre as quais 6 filhos do casal, todos menores de idade. A habitação só tem um quarto e pelo menos dois dos meninos, de 5 e 8 anos, têm de dormir no chão da sala.









