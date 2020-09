Itália regista 1808 contágios de Covid-19 e 14 mortos nas últimas 24 horas

A Itália registou 1808 infeções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o número total de contágios para 288 761, desde o início da pandemia nesse país, havendo 14 novos mortos, disse o Ministério da Saúde.

O número de novos mortos com Covid-19 em Itália esta segunta-feira é o dobro do fornecido no domingo em comparação com o dia anterior. No total, já morreram em Itália 35.624 pessoas com covid-19.

Nas últimas 24 horas, 316 pessoas foram curadas, 213.950 desde fevereiro, e o número de doentes de covid-19 na Itália é agora de 39.187, dos quais 197 estão em unidades de cuidados intensivos, anunciou o Ministério da Saúde.