Italiano é o primeiro infetado em Loulé

Um italiano que vive em Quarteira é o último caso confirmado de infeção pela Covid-19 no Algarve e o primeiro no concelho de Loulé.Segundo oapurou, outros casos suspeitos no mesmo concelho deram negativo. Entretanto, os 14 colaboradores da clínica e hospital de Gambelas que estiveram em contacto com o cidadão canadiano de 71 anos que foi diagnosticado como estando infetado com a Covid-19 tiveram também resultado negativo.Estes profissionais estiveram em isolamento, bem como um funcionário do hotel Forte do Vale, em Albufeira, onde o doente se encontrava alojado com a mulher há cerca de um mês. O turista foi levado para o hospital de Faro, sendo acompanhado na Unidade de Cuidados Intensivos. O hotel não ficou de quarentena.