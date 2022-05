A taxa do IVA sobre os produtos menstrais vai ser reduzida.De acordo com o jornal Público desta segunda-feira, o Governo já aceitou a proposta de alteração do Orçamento do Estado para 2022 que reduz o IVA de 23% para 6% nos produtos de higiene menstruais.O PS e o Executivo já aceitaram as propostas do PAN, do Livre e da Iniciativa Liberal.