Ivermectina desaconselhada para prevenção ou tratamento da Covid-19, diz Agência Europeia de Medicamentos

A Agência Europeia de Medicamentos anunciou esta segunda-feira que a Ivermectina, medicamento utilizado para tratamento de piolhos ou sarna, não deve ser utilizada para a prevenção ou tratamento da Covid-19."A evidência atualmente disponível não é suficiente para apoiar o uso de ivermectina em Covid-19 fora de ensaios clínicos", pode ler-se num comunicado do Infarmed, que já tinha alertado para conclusões semelhantes.

"Alguns estudos laboratoriais evidenciaram que a ivermectina pode bloquear a replicação do SARS-CoV-2 mas em concentrações de ivermectina muito mais altasdo que as alcançadas nas doses atualmente autorizadas", lê-se ainda no comunicado.