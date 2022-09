A instrução do processo ‘BES/GES’ deixou de estar nas mãos do juiz Ivo Rosa, um ano depois de lhe ser sorteada, e passou para um juiz ‘júnior’. Pedro Correia, com apenas dois anos de experiência, veio recentemente da comarca de Celorico da Beira para o Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), por onde passam os processos mais complexos.









