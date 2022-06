Ivo Rosa tem oito meses para decidir instrução do caso BES

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) não decretou o caso Universo Espírito Santo como urgente mas fixou oito meses, com inclusão das férias judiciais, como prazo máximo para o juiz Ivo Rosa decidir a instrução criminal.



"O pedido de aceleração processual do processo 324/14 foi parcialmente deferido, tendo o CSM fixado um prazo de oito meses a partir da notificação desta deliberação para que seja terminada a fase de instrução", confirmou fonte do CSM ao CM, acrescentando que "este é o prazo considerado adequado, porquanto o prazo legal de quatro meses é manifestamente insuficiente atenta a complexidade e dimensão do processo".





A decisão obriga o juiz Ivo Rosa a produzir uma decisão de pronúncia ou não pronúncia até janeiro de 2023.

O BES, assistente no processo, tinha solicitado ao CSM que classificasse os autos como urgentes.