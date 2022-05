Já cheira a festa de S. João no Porto

Está dado o pontapé de saída para o São João, na cidade do Porto, com carrosséis, carrinhos de choque, matraquilhos, barraquinhas de farturas, pipocas, pão com chouriço, sardinhas e muita animação desde este sábado na Rotunda da Boavista."As pessoas estão ansiosas por vir e por uma festa sem a pandemia. Estamos muito contentes neste primeiro dia", contou ao CM António Nogueira, proprietário de um espaço de diversão itinerante. "Estamos muito contentes por estarmos de volta. O Porto é um exemplo em relação a outros municípios, que estão a retomar as atividades e obrigam-nos a pagar imenso. No Porto é ao contrário, aprovaram a isenção de taxas e licenças", elogia o empresário Luís Paulo Fernando.O local estará em funcionamento de segunda a quinta-feira, entre as 12h00 e as 23h00; às sextas-feiras, entre as 12h00 e a 01h00; aos sábados, entre as 10h00 e a 01h00; e aos domingos, entre as 10h00 e as 23h00.No âmbito das zonas de diversão das Festas de São João, os divertimentos instalados no Jardim do Calém (em Lordelo do Ouro) e na Avenida D. Carlos I (no Passeio Alegre) entram em funcionamento a 9 de junho e os equipamentos instalados na Alameda das Fontainhas começam a receber visitantes a partir de 15 de junho. Todas as zonas estarão em funcionamento até ao dia 3 de julho.