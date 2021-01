Já foram distribuídas mais de 66 mil doses da vacina contra a Covid-19 em Portugal e administradas 32 mil

Marta Temido, ministra da Saúde, revelou esta quarta-feira que já foram distribuídas "mais de 66 700 doses" da vacina contra a Covid-19 em Portugal.



No arranque da vacinação em utentes da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Mora, Marta Temido fez o balanço do processo de vacinação até ao momento.



"Das cerca de 140 400 doses recebidas, mais de 66 mil e 700 já foram distribuídas e, ontem ás 17h30, já tinham sido administradas mais de 32 mil doses", explicou, adiantando que a primeira fase da vacinação em Portugal vai continuar "até final do primeiro trimestre, com vários grupos prioritários"

Marta Temido falou ainda em "momentos de grande pressão no SNS", para os portugueses perceberem que "evitar a transmissão do vírus é uma forma de ajudar o sistema de saúde a responder à Covid-19 e também a outras doenças".

A primeira vacinada nesta unidade de cuidados continuados sofria de esclerose múltipla.