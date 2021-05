Já foram eleitos os melhores vinhos portugueses. Conheça a lista

Foi a edição com mais candidatos desde 2013, sinal positivo após um ano de pandemia e muitos desafios. 1400 vinhos a concurso, um júris de especialistas e a garantia de maior projeção para os vencedores.

Como em edições anteriores, a primeira fase da seleção realizou-se em Santarém, no CNEMA, durante a qual cada vinho foi apreciado numa prova cega por jurados nacionais e internacionais, entre os quais enólogos, sommeliers, jornalistas, wine educators. A entrega de prémios, e a segunda fase do concurso, realizou-se em formato digital no passado dia 21 de maio a partir do Convento de Jesus, em Setúbal. Aqui foi a vez de votar o Grande Júri, atribuindo as medalhas Grande Ouro e os Melhores do Ano. Deste painel fizeram parte vários especialistas do universo vinícola: Dirceu Vianna Júnior, o primeiro Master of Wine brasileiro e o único de língua portuguesa, Bento Amaral, Diretor de Serviços Técnicos e de Certificação do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, Miguel Pessanha, Chief Operating Officer da Sogrape Vinhos, o Master Sommelier Peter Granoff, dos EUA, o sommelier e escritor Eric Boschman da Bégica e Luís Lopes, presidente do concurso e fundador e diretor da revista Vinhos Grandes Escolhas.

No total, foram atribuídas 419 medalhas, das quais 35 na categoria Grande Ouro, 103 de Ouro e 281 de Prata. Os vinhos distinguidos com as Medalhas Grande Ouro e Ouro terão presença assegurada lá fora durante o ano 2021.



