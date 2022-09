A plataforma de contratação de escola do Ministério da Educação (ME) tinha esta quarta-feira a concurso, ao final do dia, 1165 horários, o que significa que subiu para 75 mil o número de alunos ainda sem professores, na semana de arranque do ano letivo.



Segundo a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), há 934 horários para docentes dos vários grupos de recrutamento e 231 para técnicos especializados.









