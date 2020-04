Já há mais de 82 mil empresas em 'lay-off' em Portugal

O número de empresas que aderiu ao 'lay-off' simplificado atingiu esta sexta-feira as 82.230, um aumento de mais de três mil face a quinta-feira, correspondendo a um universo de um milhão e 53 mil trabalhadores.

Os dados atualizados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social mostram que de quinta-feira para hoje o número de empresas abrangidas subiu em 3,9% e o universo de trabalhadores 3,5% (mais 35.624 trabalhadores).

Segundo fonte oficial do Ministério do Trabalho, o número de trabalhadores corresponde ao universo total das empresas que aderiram, não significando, por isso, que todos estejam em 'lay-off', ou seja, com suspensão do contrato ou redução do horário de trabalho e respetivo corte na remuneração.