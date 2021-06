O sorteio desta terça-feira do Euromilhões não teve totalistas. O jackpot aumenta assim para 30 milhões de euros no próximo sorteio.



Para Portugal 'voaram' quatro quartos prémios no valor de mais de 1099 euros, cada.



Conheça a chave sorteada:



Os números: 11, 21, 26, 30, 31