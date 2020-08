Já pode ir a banhos na Praia do Magoito mas ainda há avistamentos da medusa velella velella. Saiba que cuidados deve ter

Autoridade Marítima Nacional já levantou a interdição de banhos da ida a banhos na Praia do Magoito, em Sintra, após ter monitorizado a praia afetada pela presença da medusa velella velella.



"Após nova avaliação, foi esta tarde decidido levantar a interdição na praia do Magoito, em Sintra, por estarem reunidas as condições de segurança para a prática de banhos. Esta ação foi articulada entre o Capitão do Porto de Cascais, a Delegada de Saúde de Sintra e a Câmara Municipal de Sintra, lê-se na página da autoridade.





de S. Martinho do Porto,

Consolação e

Super Tubos. Em Lisboa nas praias de

S. Julião,

Azul,

Mirante,

Foz do Sizandro,

Grande,

Maçãs,

Azenhas do Mar,

Magoito e

Carcavelos. Em Setúbal,

na Riviera e

Fonte da Telha e em Faro na

Carrapateira e

Monte Gordo.



A autoridade anuncia ainda que cuidados a ter caso entre em contacto com esta espécie. Deverá ter em conta os seguintes conselhos para prestação de primeiros socorros: - Não esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o veneno; - Não usar água doce, álcool ou amónia; - Não colocar ligaduras; - Lavar com cuidado com a própria água do mar; - Retirar com cuidado os tentáculos (caso tenham ficado agarrados à pele) utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar; - Se possível, aplique bicarbonato de sódio misturado em partes iguais com água do mar; - Aplicar frio (água do mar gelada ou bolsas de gelo) no local atingido para aliviar a dor (o gelo não pode ser aplicado diretamente na pele, deve ser enrolado num pano);

Caso apresente sintomas de queimadura na zona afetada deverá: - Tomar um anti-histamínico; - Aplicar uma camada fina de pomada própria para queimaduras; - Dirigir-se a um posto médico.

Porém, esta quarta-feira ainda houve avistamentos da medusa velella velella em várias praias. Em Leiria foram avistadas nas praias