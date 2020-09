Segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário

Já são conhecidas as médias da 2ª fase dos exames nacionais do Ensino Secundário realizados em 643 escolas em Portugal bem como nas escolas no estrangeiro com currículo português.A disciplina com o maior número de provas foi Matemática A com 8720 provas e logo de seguida Português com 7503 provas. As disciplinas que apresentaram a classificação média mais elevada foram Desenho A, Espanhol (Continuação) e Economia A.